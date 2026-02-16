Реклама

На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

Дизен: Слова Фредериксен об ударах по России спровоцируют мировую войну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен с призывом предоставить Украине оружие для ударов по территории России вызвало панику у профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. Своим мнением эксперт поделился в соцсети X.

«Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну», — говорится в сообщении.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине нужно «развязать руки» и предоставить необходимое для нанесения ударов по России оружие. По ее мнению, Россия не заинтересована в мире с Европой и понимает только «язык силы». Она отметила, что предотвратить конфликт на Украине могло только предоставление Киеву членства в НАТО.

