Ценности

18:06, 16 февраля 2026

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

NY Times: Наоми Кэмпбелл неоднократно была дома у педофила Джеффри Эпштейна
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Katie Collins / Reuters

Британскую супермодель Наоми Кэмпбелл уличили в связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ее имя упоминается в опубликованных файлах более 300 раз, сообщает NY Times.

Согласно перепискам бизнесмена, манекенщица неоднократно была у него дома, а также сама приглашала мужчину на вечеринки и публичные мероприятия. Кроме того, знаменитость одалживала его частный самолет. Известно, что они поддерживали связь уже после того, как его признали виновным в склонении несовершеннолетних к проституции в 2008-м году.

По словам адвоката модели Мартина Сингера, его клиентка якобы не знала, что Эпштейна признали педофилом, поскольку в период с 2009 по 2013-й годы жила в Москве, поскольку была в отношениях с российским предпринимателем Владиславом Дорониным.

Ранее модель из Москвы Лану Пожидаеву заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок Джеффри Эпштейна.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

