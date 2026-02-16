Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 16 февраля 2026Силовые структуры

Нападения с холодным оружием на сотрудников российского ТЦ попали на видео

В Москве мужчина с ножом напал на 2 сотрудников ТЦ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Нападения с холодным оружием на сотрудников торгового центра (ТЦ) на улице Менжинского в Москве попали на видео. Кадрами делится ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком и в голубом пуховике с капюшоном под видом покупателя смотрит телефоны в салоне сотовой связи. Потом он подходит к продавцу, достает нож и начинает угрожать сотруднику магазина. Далее злоумышленник пытается схватить выставочный образец смартфона, но антикражное устройств не позволило ему это сделать. Он убегает ни с чем.

Следующее нападение происходит на сотрудницу другого павильона. Злоумышленник переодел куртку и надел маску на лицо. На кадрах видно, как он угрожает ножом женщине и забирает деньги из кассы.

Полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 28-летний ранее судимый уроженец Черкесска. У мужчины изъяли часть похищенных денег и нож.

До этого ограбление магазина «Якутские бриллианты» в столичном ТЦ «Афимолл Сити» попало на видео. Неизвестный украл с прилавка два кольца из белого золота с бриллиантами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы ключевые темы нового раунда переговоров по Украине в Женеве

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    В России открыли способ запуска восстановления тканей

    Экс-премьер Британии выложила фото Трампа с посланием

    Россиянка заявила о смерти двухлетней дочери с симптомами ОРВИ из-за ошибки врачей

    В Женеву прибыли первые делегации на переговоры по Украине и Ирану

    Названа самая острая проблема российских компаний

    В Европе признали необходимость переговоров с Россией

    В Европе придумали способ сделать евро популярнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok