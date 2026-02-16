Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Назван основной поставщик машин с пробегом в Россию

Аналитик Целиков: Китай может стать главным поставщиком машин с пробегом в РФ
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Статистика последних четырех лет показывает, что Япония стала основным поставщиком подержанных машин в Россию. С 1 января 2022 года по 31 января 2026 года на российский рынок ввезена 841 тысяча автомобилей с пробегом из этой страны, что составило более половины от всего объема импорта. Такие данные аналитик Сергей Целиков опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе Китай сможет догнать Японию по объемам ввозимого «секонд-хенда».

В целом за отчетный период на российский рынок поступило 1,56 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Вторую строчку в рейтинге главных экспортеров заняла Южная Корея (207 тысяч единиц) и Белоруссия (143 тысячи).

Аналитик обратил внимание на поставки из Китая. Суммарно с начала 2022 года из этой страны ввезли 115 тысяч машин с пробегом, что соответствует четвертому месту рейтинга. Однако к концу 2025 года Китай сумел подняться на вторую позицию в месячных рейтингах поставок. Данные за январь 2026 года подтверждают тенденцию к активному наращиванию экспорта подержанных автомобилей.

В пятерку крупнейших стран-импортеров также вошла Армения — 74 тысячи машин. Пик поставок по этому направлению пришелся на 2023 год, но в настоящее время этот канал практически прекратил существование.

Стабильным, хоть и не таким масштабным, остается грузинское направление. За четыре года из Грузии ввезли 58 тысяч автомобилей. Основной прирост экспорта пришелся на 2025 год (в основном из Северной Америки). По итогам прошлого года доля этого направления в общем объеме достигла 7,4 процента.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что по итогам 2025 года объемы поставок легковых машин с пробегом через Белоруссию в Россию рухнули более чем в два раза.

