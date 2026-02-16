Названы роковые ошибки вкладчиков

Аналитик Замалеева: Размещающие деньги на одном вкладе россияне совершают ошибку

Размещающие свои средства на вкладах россияне допускают просчеты. Роковые ошибки назвала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, ее слова приводит Life.

По словам эксперта, россияне, оставившие все деньги на одном вкладе, не учитывают непредвиденные расходы — в случае неожиданных трат им приходится досрочно опустошать счета, что ведет к потере средств на разнице процентов. Вместо этого лучше оставить часть средств на накопительном счете, карте или на отдельном вкладе с неснижаемым остатком — проценты на них меньше, но зато всегда можно снять сумму, превышающую неснижаемый остаток.

Также стоит учитывать условия пополнения и частичного снятия, порядок начисления процентов и требования к клиенту — часто высокая ставка по вкладу доступна, только если вы новый вкладчик или планируете разместить новые средства.

Еще одна распространенная ошибка — выбор вклада без анализа условий договора, где могут быть отражены ограничения оборота по карте, неснижаемого остатка или порядка досрочного закрытия, при котором проценты пересчитываются по минимальной ставке. Иногда клиенты ориентируются на рекламу, но не учитывают, что повышенная ставка действует ограниченное время или распространяется только на новые средства.

«Существуют и другие подводные камни, например, возможность снижения ставки по истечении первых месяцев размещения, автоматическое продление вклада на менее выгодных условиях или изменение процентов по пополняемым продуктам. Нередко бонусные проценты привязаны к подпискам, оборотам по картам или другим действиям клиента, о которых многие узнают уже после открытия вклада», — добавила Замалеева.

Еще одна ошибка — открытие вклада на долгий срок, что ограничивает доступ к деньгам. Это может быть невыгодно, если рыночная ситуация изменится и ставки по вкладам вырастут. Вместо этого лучше распределить деньги по нескольким вкладам. Наконец, россияне могут не учитывать дополнительные условия по вкладу и спецпредложения — чтобы получить максимальную выгоду, нужно анализировать дополнительные требования, но не соглашаться на дополнительные траты только ради повышения ставки по вкладу.

В первой декаде февраля средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила снижаться и опустилась до 14,49 процента. Начиная со второй декады декабря 2024 года, когда показатель составлял 22,28 процента, его величина неуклонно падала, достигнув к середине октября 15,45 процента. Она некоторое время колебалась, что отражали и данные других источников, фиксировавших во второй половине осени рост ставок по вкладам, но вновь вернулась к устойчивому снижению.