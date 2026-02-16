Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:11, 16 февраля 2026Экономика

Одна страна задумалась о переходе на евро

Bloomberg: Швеция задумалась о переходе с кроны на евро из-за сверхдержав
Вячеслав Агапов

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Швеции необходимо задуматься о переходе с национальной валюты на евро. Об этом заявила депутат шведского парламента от Либеральной партии Сесилия Ренн, ее слова приводит Bloomberg.

По словам политика, в эпоху соперничества сверхдержав уязвимость небольших экономик растет. Поэтому страна должна инициировать переход с кроны на европейскую валюту.

«Швеция теперь является полноправным членом НАТО, и мы укрепляем свою оборону вместе с нашими партнерами по ЕС. Но мы все еще одной ногой стоим вне системы, поскольку не участвуем в валютном сотрудничестве», — пояснила Ренн.

Единая валюта поможет Швеции укрепить политические связи и даст ей место за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских валютных вопросах. Кроме того, переход на евро поможет расширить торговлю и привлечь инвестиции в экономику страны.

В конце января в парламенте Швеции прошли дебаты о возможности перехода с кроны на евро. Поводом стали опасения для валюты на фоне «глобальных потрясений и потенциальных военных угроз» — за последнее десятилетие местная валюта потеряла более 20 процентов своей стоимости. В случае военной эскалации в Балтийском регионе или иных крупных потрясений крона может быстро обесцениться, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики, объяснил главный экономист швейцарской EFG Bank Штефан Герлах.

