08:02, 16 февраля 2026Экономика

Одну категорию россиян предупредили о повышении пенсий в августе

Балынин: Повышение пенсий в августе ждет тех, кто в 2025-м официально работал
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В августе 2026 года будет проведена индексация страховых пенсий по старости — она коснется тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались.

Балынин подчеркнул, что у каждого пенсионера сумма надбавки будет индивидуальной.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала россиянам возраст выхода на пенсию в 2026 году. Она отметила, что женщины смогут уйти на пенсию в 59 лет, а мужчины в 64 года, 1967 и 1962 годы рождения, соответственно.

До этого стало известно о повышении пенсии для россиян старше 80 лет.

