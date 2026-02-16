Реклама

07:46, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень стал посмешищем на весь интернет после ночи с незнакомкой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit рассказал на портале, как провел ночь с незнакомкой, а затем узнал, что она занимается стендапом. По словам автора поста, в одном из своих выступлений юмористка высмеяла их секс, о чем он узнал из TikTok-видео.

Мужчина рассказал, что они с девушкой познакомились и провели ночь во время празднования Нового года. Он уточнил, что их связь была спонтанной и возникла под действием алкоголя. После той ночи они не виделись.

«Вчера друг отправил мне TikTok-видео с той девушкой. Она где-то выступала со стендапом. Друг хотел, чтобы я сказал ему, та ли это девушка, с которой я занимался сексом», — написал мужчина и уточнил, что ответил на вопрос утвердительно. После этого тот попросил автора посмотреть ролик.

Оказалось, что в ролике юмористка заявила, что ее Новый год начался с секса, который она описала как «неудовлетворительный, но слегка забавный». «Она сказала, что переспала с парнем, которого больше никогда нельзя подпускать к обнаженным женщинам», — заявил автор публикации.

Девушка также рассказала, что ее партнер, прежде чем сказать что-нибудь непристойное, прочищал горло, а в одной из поз простирал руки вбок, поскольку это позволяло ему не достигать оргазма раньше времени. «Во время прелюдии он пукнул в тишине и решил, что использование вейпа будет изящным способом решить проблему с запахом. Он сказал, что планирует достичь оргазма в следующем году, и это было бы смешно, если бы он снова не прочистил свое чертово горло», — также заявила юмористка.

«Она определенно говорила обо мне. Мои друзья с тех пор высмеивают меня», — заключил автор публикации.

В комментариях одна из пользовательниц в шутку написала, что рассказчик стал местной легендой. Другие предложили автору поста еще раз встретиться с девушкой, чтобы она вновь могла рассказать о нем в выступлении. «Она хотя бы запомнила ваш секс, а это уже кое-что», — высказался еще один комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit признался, что опозорился перед коллегой, попытавшись заняться сексом со своей женой. По словам автора поста, из-за видеозвонка товарищ по работе увидел его с супругой в постели.

