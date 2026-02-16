Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

Неизвестные нанесли на памятник в Париже свастику и угрозы известным личностям

Неизвестные нанесли на статую Республики в Париже свастику и угрозы известным личностям. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на местные власти.

«Статуя Республики проснулась покрытая знаками ненависти. На монументе в центре одноименной площади в самом центре Парижа обнаружены свастика и несколько надписей», — заявило издание.

Отмечается, что на памятнике написали призывы к расправе над бывшим министром культуры Франции Жаком Лангом, чье имя много раз упоминается в документах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Кроме того, неизвестные призвали «расправиться с Ротшильдами».

Ранее в Германии осквернили могилу бывшего канцлера страны Гельмута Шмидта и его супруги Локи. Надгробную плиту семейной четы изрисовали четырьмя оранжевыми свастиками.