Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 19 января 2026Мир

Могилу бывшего немецкого канцлера изрисовали свастиками

Bild: Могилу экс-канцлера Германии Шмидта осквернили рисунками свастики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его супруги Локи. Об инциденте пишет немецкая газета Bild.

Надгробную плиту семейной четы изрисовали четырьмя оранжевыми свастиками. Правоохранители обнаружили это 18 января.

Ситуационный центр полиции Гамбурга подчеркнул, что осквернение могилы экс-канцлера политически мотивировано. Дело передано подразделению по защите государства.

Ранее немецкие власти начали расследование по делу о появлении кровавых свастик на улицах города Ханау.

До этого выяснилось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях. Студенческие советы ряда федеральных земель Германии в совместном письме заявили, что свастики и нацистские приветствия — это «уже не маргинальное явление».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Пассажира самолета вырвало на попутчиков по вине бортпроводников

    Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok