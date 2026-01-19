Могилу бывшего немецкого канцлера изрисовали свастиками

Bild: Могилу экс-канцлера Германии Шмидта осквернили рисунками свастики

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его супруги Локи. Об инциденте пишет немецкая газета Bild.

Надгробную плиту семейной четы изрисовали четырьмя оранжевыми свастиками. Правоохранители обнаружили это 18 января.

Ситуационный центр полиции Гамбурга подчеркнул, что осквернение могилы экс-канцлера политически мотивировано. Дело передано подразделению по защите государства.

Ранее немецкие власти начали расследование по делу о появлении кровавых свастик на улицах города Ханау.

До этого выяснилось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях. Студенческие советы ряда федеральных земель Германии в совместном письме заявили, что свастики и нацистские приветствия — это «уже не маргинальное явление».