Россия
15:00, 16 февраля 2026Россия

Массированный многочасовой налет ВСУ на Россию связали с переговорами по Украине

Военкор Котенок: Атакой на Брянск Украина пытается влиять на переговоры в Женеве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Массированной многочасовой атакой на Брянск и область Украина пытается повлиять на ход переговоров в Женеве. Так налет на приграничный регион и дипломатическое урегулирование конфликта связал в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор предположил, что таким образом Киев будет стремиться влиять на заключение «энергетического перемирия».

В Киеве очень хотят заполучить по итогу переговоров в Женеве «энергетическое перемирие» и считают, что массированные террористические атаки по приграничным областям могут сделать подобные «хотелки» более реалистичными

Юрий Котенок

Известно, что на протяжении 12-часового налета российские средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью почти 200 беспилотников. Глава региона Александр Богомаз назвал атаку самой массированной и мощной с начала спецоперации.

