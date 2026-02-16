Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 16 февраля 2026Силовые структуры

Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

МВД показало видео задержания новосибирца, взявшего заложницу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ провел штурм, чтобы освободить женщину, взятую в заложницы пьяным жителем Новосибирска. Видео с задержанным показала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден полуголый мужчина в наручниках у стены, бойцы спецназа выводят его из дома.

Жильцы вызвали полицию, после того как пьяный сосед учинил конфликт. Он через дверь заявил прибывшим силовикам, что захватил свою сожительницу. После чего правоохранительные органы решили взять штурмом квартиру, расположенную на втором этаже. Спецназ ворвался через окно и скрутил неадекватного мужчину. Он успел избить заложницу и пытался поджечь квартиру.

Задержанный имеет судимость. При себе у него было ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

    Появились подробности о расправе над российской семьей на Новый год

    Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

    В топ-3 покупателей одного российского продукта попали Эстония и Латвия

    Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

    Выдача потребительских кредитов обрушилась после Нового года

    В Якутии помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в четвертом убийстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok