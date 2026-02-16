Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

МВД показало видео задержания новосибирца, взявшего заложницу

Спецназ провел штурм, чтобы освободить женщину, взятую в заложницы пьяным жителем Новосибирска. Видео с задержанным показала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден полуголый мужчина в наручниках у стены, бойцы спецназа выводят его из дома.

Жильцы вызвали полицию, после того как пьяный сосед учинил конфликт. Он через дверь заявил прибывшим силовикам, что захватил свою сожительницу. После чего правоохранительные органы решили взять штурмом квартиру, расположенную на втором этаже. Спецназ ворвался через окно и скрутил неадекватного мужчину. Он успел избить заложницу и пытался поджечь квартиру.

Задержанный имеет судимость. При себе у него было ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.