17:44, 16 февраля 2026

Пострадавшей от любовника россиянке дали одно право

На Урале суд вынес оправдательный приговор Гусевой по делу об убийстве сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд предоставил право на реабилитацию жительнице Екатеринбурга, потерявшей трехлетнего сына из-за любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщине вынесли оправдательный приговор на основании соответствующего вердикта коллегии присяжных. Они сочли ее невиновной в преступлении, которое, по словам адвоката и родных, совершил сожитель. Теперь, в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, Гусева вправе получить от государства компенсацию.

После вступления приговора в законную силу уголовное дело будет направлено в следственные органы для установления виновного в избиении ребенка, обернувшегося летальным исходом.

13 февраля Гусеву освободили из-под стражи после оглашения оправдательного вердикта. Адвокат Александр Козлов рассказал, что доказательством в пользу женщины стал ее телефон, подтвердивший, что во время совершения преступления она была в магазине, а не дома. Мальчика в этот момент избивал сожитель.

Гусева родила сына от гражданского мужа — уроженца Таджикистана, который уехал на родину, где у него оказалась вторая семья. Наталья спустя время съехалась с его соотечественником.

Ее отец заявлял на суде, что она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика.

