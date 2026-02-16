Появились подробности о примирении Кадырова с Керимовым после объявления кровной мести

Муфтий Гайнутдин: Кадыров и Керимов помирились в Кремле по приглашению Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов помирились после объявления кровной мести в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина. Такие подробности появились у главного муфтия, председателя управления мусульман шейх Равиля Гайнутдина. Детали он приводит в обращении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

Муфтий пояснил, что Путин объявил 2026 год годом единства народов России. Гайнутдин подчеркнул, что Керимов и Кадыров первыми в российском обществе на высоком уровне «подали всем пример единения и братства».

По информации муфтия, Кадыров и Керимов смогли прийти к полному взаимопониманию.

В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал тогда политик.

С обвинениями в адрес Керимова Кадыров выступил на фоне перестрелки у офиса Wildberries в Москве, возникшей при попытке сооснователя компании Владислава Бакальчука прорваться в здание после жалоб главе Чечни на рейдерский захват компании. В результате конфликта не выжили два охранника компании, семь человек получили ранения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал Кадырову обратиться в полицию, если он получает угрозы.

В 2011 году глава Чечни сообщал о полном искоренении практики кровной мести на территории республики и роспуске примирительных комиссий. В то же время сам он грозил кровной местью своим противникам — например, террористам.

Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан с 2008 года. Его считают одним из богатейших российских бизнесменов. По версии журнала Forbes, в 2019 году его капитал составлял 6,3 миллиарда долларов.