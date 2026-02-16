Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 16 февраля 2026Россия

Появились подробности о примирении Кадырова с Керимовым после объявления кровной мести

Муфтий Гайнутдин: Кадыров и Керимов помирились в Кремле по приглашению Путина
Майя Назарова
Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов

Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов помирились после объявления кровной мести в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина. Такие подробности появились у главного муфтия, председателя управления мусульман шейх Равиля Гайнутдина. Детали он приводит в обращении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

Муфтий пояснил, что Путин объявил 2026 год годом единства народов России. Гайнутдин подчеркнул, что Керимов и Кадыров первыми в российском обществе на высоком уровне «подали всем пример единения и братства».

По информации муфтия, Кадыров и Керимов смогли прийти к полному взаимопониманию.

В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал тогда политик.

С обвинениями в адрес Керимова Кадыров выступил на фоне перестрелки у офиса Wildberries в Москве, возникшей при попытке сооснователя компании Владислава Бакальчука прорваться в здание после жалоб главе Чечни на рейдерский захват компании. В результате конфликта не выжили два охранника компании, семь человек получили ранения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал Кадырову обратиться в полицию, если он получает угрозы.

В 2011 году глава Чечни сообщал о полном искоренении практики кровной мести на территории республики и роспуске примирительных комиссий. В то же время сам он грозил кровной местью своим противникам — например, террористам.

Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан с 2008 года. Его считают одним из богатейших российских бизнесменов. По версии журнала Forbes, в 2019 году его капитал составлял 6,3 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok