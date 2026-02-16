Реклама

Рианна оконфузилась перед камерой на Неделе моды в Нью-Йорке

Папарацци запечатлели конфуз певицы Рианны с нарядом на Неделе моды в Нью-Йорке
Екатерина Ештокина

Фото: BACKGRID / Legion-media.com

Барбадосская певица Рианна оконфузилась перед камерой на Неделе моды в Нью-Йорке. Кадры папарацци публикует People.

37-летняя основательница бренда Savage x Fenty пришла поддержать возлюбленного, рэпера A$AP Rocky на показе креативного агентства AWGE, которое представляло его линию одежды. Для выхода в свет знаменитость выбрала черный кожаный плащ упомянутой марки с меховой отделкой и длинным разрезом сзади.

При этом во время ходьбы разрез неожиданно оголил ягодицы Рианны, что и запечатлели уличные фотографы. На кадрах также видно, что вопреки конфузу исполнительница поправила наряд, а затем заняла место в первом ряду на показе осенне-зимней коллекции 2026 года.

В декабре 2025 года Ким Кардашьян едва не оголила грудь на публике. Папарацци запечатлели бизнесвумен в Лос-Анджелесе, когда она прибыла на вечеринку телезвезды Савваса Моргана.

