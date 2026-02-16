Степанов: Канаде предстоит искупить грехи перед РФ для восстановления отношений

Канаде предстоит искупить грехи перед Россией для восстановления отношений. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

«Без искупления грехов перед Россией на возвращение отношений в режим "как обычно" канадскому политклассу, рассчитывать не стоит», — сказал он.

По словам главы российского представительства в Канаде, в нынешних условиях межгосударственное взаимодействие Москвы и Оттавы невозможно, но если канадские власти раскаются, то тогда Москва решит, готова ли она пойти навстречу.

Ранее Степанов назвал отказ Канады выдать пособника нацистов и ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько) укрывательством нацистского преступника и реабилитацию нацизма. Он отметил, что это является намеренной позицией канадских властей.