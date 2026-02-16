Реклама

Россиян предупредили о смертельной опасности популярных препаратов

Врач Мясников заявил, что снотворные могут быть опасны для храпящих людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин предупредили россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности популярных препаратов. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», они заявили, что здоровью может навредить снотворное.

Калинкин отметил, что эта группа лекарств может быть опасна для храпящих людей. По его словам, нередко во время храпа человек задерживает дыхание, то есть испытывает синдром ночного апноэ. Снотворные же могут привести к полной остановке дыхания, подчеркнул врач.

«Если у [человека] апноэ (...), снотворное дадите, он вообще может не проснуться. Поэтому это опасно», — заявил Мясников. Калинкин согласился с коллегой и добавил, что знает о многих подобных случаях.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева дала храпящим людям совет. Она призвала их пройти обследование, которое поможет выявить нарушения сна.

