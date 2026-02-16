Россиянам напомнили о короткой неделе

Россиян ожидают трехдневные выходные с 21 по 23 февраля

Последняя рабочая неделя в феврале в России будет четырехдневной. Это следует из производственного календаря.

Короткая неделя стала возможной за счет переноса и учета праздничного понедельника 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля. После этого последует короткая рабочая неделя.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников. При этом в текущем году не будет ни одной шестидневной рабочей недели, а в 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре. Как рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, всего россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники. Рабочих дней будет 247.