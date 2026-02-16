Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 16 февраля 2026Россия

Россиянам напомнили о короткой неделе

Россиян ожидают трехдневные выходные с 21 по 23 февраля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Hannah Beier / Reuters

Последняя рабочая неделя в феврале в России будет четырехдневной. Это следует из производственного календаря.

Короткая неделя стала возможной за счет переноса и учета праздничного понедельника 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля. После этого последует короткая рабочая неделя.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников. При этом в текущем году не будет ни одной шестидневной рабочей недели, а в 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре. Как рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, всего россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники. Рабочих дней будет 247.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Windows нашли скрытый инструмент

    Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    На Западе разоблачили заговор против России

    В Италии обрушилась известная «Арка влюбленных» в ночь на День святого Валентина

    Сборная США по хоккею разгромила немцев на Олимпиаде

    В США заявили о распаде Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok