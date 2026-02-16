Россиянам рассказали о лечении в частных клиниках по ОМС

Хаминский: Россияне вправе получать помощь в частных клиниках по полису ОМС

Жителям России напомнили о том, что можно получать медицинское лечение в частных клиниках по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Хаминский отметил, что полис ОМС должен приниматься во всех медицинских организациях, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и частные клиники не исключение. Кроме того, обратиться в клиники можно по всей территории России, независимо от места выдачи ОМС.

«Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике», — пояснил Хаминский.

Соответственно, для того, чтобы обратиться в частную клинику по полису ОМС, надо просто убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Такие медучреждения получают оплату за предоставляемую помощь пациенту от фонда ОМС.

Эксперт добавил, что если клиника есть в реестре, но отказывается принимать по ОМС — это нарушение законодательства.

