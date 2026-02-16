Россиянка ударила сожителя ножом после комментария про ремонт

В Петербурге задержали женщину за нападение на сожителя из-за ремонта квартиры

В Санкт-Петербурге задержали женщину за нападение на сожителя из-за ремонта квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 14 февраля сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, проживавшую в одном из домов на Белорусской улице.

В процессе допроса стало известно, что она недавно сделала ремонт в своей квартире, но ее сожитель не оценил его и плохо отозвался о проделанной работе. В результате начался конфликт, в ходе которого женщина выкинула в окно его вещи, а затем нанесла удар ножом в плечо.

Нападавшая доставлена в отдел полиции, а нож изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу въехавшего на горящей машине в заправку россиянина.