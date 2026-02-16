Реклама

12:52, 16 февраля 2026Россия

Россиянка заявила о смерти двухлетней дочери с симптомами ОРВИ из-за ошибки врачей

Жительница Карелии обвинила врачей в смерти двухлетней дочери с симптомами ОРВИ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Карелии обвинила врачей в смерти двухлетней дочери с симптомами ОРВИ. По мнению россиянки, медики допустили ошибку, пишет 78.ru.

По данным издания, в больницу ребенок поступил с признаками ОРВИ. Мать девочки рассказала, что та не имела хронических заболеваний и посещала детский сад без каких-либо проблем со здоровьем.

Состояние девочки начало ухудшаться. По данным издания, в больнице у ребенка также диагностировали стеноз второй степени (стойкое патологическое сужение просвета любого органа, например, гортани, сопровождается болезненными ощущениями и дисфункцией пораженного органа, обычно развивается на фоне осложнения болезни — прим. «Ленты.ру»).

Мать обвинила в произошедшем медперсонал. По ее словам, муж неоднократно обращался к медперсоналу с просьбой обеспечить ребенка кислородом, но врачи якобы уверяли семью в том, что принимаются все необходимые меры.

Ранее в Канске родители трехмесячной девочки обвинили в ее смерти фельдшера, не заметившего опасные симптомы. Девочки не стало спустя сутки после вызова скорой.

