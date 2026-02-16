Российский военный выслушал приговор за расправу над беременной возлюбленной

В Иркутской области суд приговорил военного к 23 годам за убийство беременной

2-й Восточный окружной военный суд военного к 23 годам лишения свободы военного из Иркутской области за расправу над беременной возлюбленной и длительное неприбытие на службу в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери сожительнице.

7 июля 2025 года военнослужащий выпил и на почве ревности расправился с девушкой, которая ждала от него ребенка. Ранее, с марта по июль 2025 года, он не являлся на военную службу из отпуска. Присяжные признали его не заслуживающим снисхождения за первое преступление.

