Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:29, 16 февраля 2026Наука и техника

Российскую «Молнию-2» оснастили шипами

Российский дрон «Молния-2» получил оборудование для сброса шипов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» получил шипы и противопехотные мины. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Аппарат оснастили двумя устройствами для сброса полезной нагрузки. В первом отсеке разместили 24 противопехотные мины, а второй заполнили шипами, которые способны остановить колесную технику.

Отмечается, что оборудование позволяет нести около 60 шипов и 24 мины. Также «Молнию-2» оборудовали дополнительной камерой в нижней части корпуса. Она позволяет проконтролировать сброс полезной нагрузки с дрона.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

БПЛА «Молния-2» с размахом крыла 1,5 метра весит 10 килограммов. Двухдвигательный беспилотник может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность полета — 60 километров. «Молнии» также используют в качестве дронов-камикадзе и для выполнения разведывательных задач.

В январе стало известно, что российские военные получили новую модификацию «Молнии-2». Аппарат способен нести один FPV-дрон. БПЛА-матка сбрасывает квадрокоптер у позиций противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Названы два вида самых вредных начинок для блинов

    Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok