Российскую «Молнию-2» оснастили шипами

Российский дрон «Молния-2» получил оборудование для сброса шипов

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» получил шипы и противопехотные мины. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Аппарат оснастили двумя устройствами для сброса полезной нагрузки. В первом отсеке разместили 24 противопехотные мины, а второй заполнили шипами, которые способны остановить колесную технику.

Отмечается, что оборудование позволяет нести около 60 шипов и 24 мины. Также «Молнию-2» оборудовали дополнительной камерой в нижней части корпуса. Она позволяет проконтролировать сброс полезной нагрузки с дрона.

БПЛА «Молния-2» с размахом крыла 1,5 метра весит 10 килограммов. Двухдвигательный беспилотник может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность полета — 60 километров. «Молнии» также используют в качестве дронов-камикадзе и для выполнения разведывательных задач.

В январе стало известно, что российские военные получили новую модификацию «Молнии-2». Аппарат способен нести один FPV-дрон. БПЛА-матка сбрасывает квадрокоптер у позиций противника.