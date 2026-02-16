Рожин: Зеленскому не нужно перемирие для президентских выборов

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужно перемирие для проведения президентских выборов. Идею политика прокомментировал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Конечно же, никаких перемирий для выборов не надо, когда Порошенко хотел стать президентом, как и сам Зеленский, им обострения на фронте не мешали абсолютно. Более того, когда они требовали выборов в ДНР чего-то про перемирия речи тоже не шло», — написал Рожин.

Он отметил невозможность узнать мнение всех украинцев по состоянию на 2013 год, а также отметил, что в последние 12 лет паспорта Украины выдаются иностранным наемникам.

Ранее Зеленский сказал о том, что выборы на Украине могут состояться в случае остановки огня на два месяца. Об этом он заявил в ответ на призыв президента США Дональда Трампа, предложившего Киеву организовать голосование. Политик считает, что американский лидер способен создать все условия, надавив на президента РФ Владимира Путина. В этом случае украинский парламент готов изменить закон.