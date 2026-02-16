Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

Синоптик Ильин пообещал 20-30 см снега в Москве и Подмосковье

В ближайшие часы понедельника, 16 февраля, в Москве начнется метель, причем это только начало реальных погодных изменений. О том, что ожидается в течение недели, сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «Царьград».

Москвичей, заверил специалист, ожидают «погоды разные: снежные, бесснежные, опять снежные». Не исключены и сильные метели, и мощные ветра, а также резкие скачки атмосферного давления.

В столице в понедельник осадков выпадет не так много, как это происходило в прошлые снегопады, — всего от двух до пяти сантиметров. В области высота снежного покрова увеличится уже заметнее — от 5 до 10 сантиметров. «Больше всего может выпасть снега на юге, на юго-востоке Московской области, потому что это ближе всего к циклону, который проходит по Нечерноземью с юга на северо-восток», — пояснил синоптик.

Уже во вторник, 17 февраля, снег закончится, и тогда жителям Москвы непременно стоит начать его уборку, призвал эксперт. Ильин подметил, что «небольшая передышка» закончится быстро, и в четверг, 19 февраля, начнется новый снегопад. Под конец недели, пообещал специалист, в Москве выпадет около 20 сантиметров снега, в Подмосковье — до 30 сантиметров.

Ранее жителей Москвы призвали массово пересесть на метро из-за непогоды. В столичном дептрансе объяснили, что в городе ожидается снегопад и гололедица, что может осложнить движение на автомобилях.

23 февраля, в День защитника Отечества, москвичам пообещали облачную погоду. Также возможна оттепель.