Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 16 февраля 2026Экономика

Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

Синоптик Ильин пообещал 20-30 см снега в Москве и Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ближайшие часы понедельника, 16 февраля, в Москве начнется метель, причем это только начало реальных погодных изменений. О том, что ожидается в течение недели, сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «Царьград».

Москвичей, заверил специалист, ожидают «погоды разные: снежные, бесснежные, опять снежные». Не исключены и сильные метели, и мощные ветра, а также резкие скачки атмосферного давления.

В столице в понедельник осадков выпадет не так много, как это происходило в прошлые снегопады, — всего от двух до пяти сантиметров. В области высота снежного покрова увеличится уже заметнее — от 5 до 10 сантиметров. «Больше всего может выпасть снега на юге, на юго-востоке Московской области, потому что это ближе всего к циклону, который проходит по Нечерноземью с юга на северо-восток», — пояснил синоптик.

Уже во вторник, 17 февраля, снег закончится, и тогда жителям Москвы непременно стоит начать его уборку, призвал эксперт. Ильин подметил, что «небольшая передышка» закончится быстро, и в четверг, 19 февраля, начнется новый снегопад. Под конец недели, пообещал специалист, в Москве выпадет около 20 сантиметров снега, в Подмосковье — до 30 сантиметров.

Ранее жителей Москвы призвали массово пересесть на метро из-за непогоды. В столичном дептрансе объяснили, что в городе ожидается снегопад и гололедица, что может осложнить движение на автомобилях.

23 февраля, в День защитника Отечества, москвичам пообещали облачную погоду. Также возможна оттепель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Собчак пожаловалась на одиночество

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok