14:17, 16 февраля 2026Авто

Сотни водителей стали заложниками пробки в Тульской области

Mash: На трассе М-4 «Дон» в районе Богородицка произошло массовое ДТП
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал Mash

Сложные погодные условия привели к массовому дорожно-транспортному происшествию на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. ДТП с участием большегрузов произошло в районе развязки на Богородицк. По информации Telegram-канала Mash, пробка, в которой оказались сотни водителей, не рассасывается с 11 часов утра.

По словам очевидцев, затор растянулся на 25 километров. Перекрыты все полосы движения, из-за чего на место происшествия не могут проехать ни экстренные службы, ни аварийные комиссары.

Сообщается, что на аварийном участке видимость не превышает 100 метров, идет метель, а порывы ветра достигают 15 метров в секунду.

