Мир
15:11, 16 февраля 2026Мир

Стало известно о давлении США на Швейцарию по переговорам по Украине

ТАСС: США оказали давление на Швейцарию для выдачи виз российской делегации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Friso Gentsch / dpa / Globallookpress.com

США оказали давление на Швейцарию для выдачи виз российской делегации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Американцы оказали давление на швейцарцев для оперативной выдачи виз российской делегации и обеспечения пролета», — передает агентство слова своего собеседника.

По его словам, всем участникам российской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве уже одобрили визы. Кроме того, уточняется, что местом проведения переговоров по Украине станет отель InterContinental.

Ранее стало известно, что Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву. Отмечалось, что США участвовали в согласовании на техническом уровне.

