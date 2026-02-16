Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 16 февраля 2026Мир

Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

Tagesspiegel: Мюнхенская конференция обернулась провалом для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Мюнхенская конференция по безопасности обернулась провалом для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Сообщается, что из-за отказа США в членстве Украины в НАТО, Зеленский стремится к скорейшему присоединению государства к Европейскому союзу (ЕС), где страны-участницы также могут рассчитывать на взаимную поддержку.

«В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено», — говорится в материале.

По данным издания, вместо конкретных обязательств по поставкам оружия на конференции звучали только высокомерные высказывания и анализ без четких указаний по дальнейшим действиям.

Ранее стало известно, что США выделили только треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Сообщается, что в 2026 году США передали Украине рекордно низкий объем военной помощи с начала кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok