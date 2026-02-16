Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

Tagesspiegel: Мюнхенская конференция обернулась провалом для Зеленского

Мюнхенская конференция по безопасности обернулась провалом для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Сообщается, что из-за отказа США в членстве Украины в НАТО, Зеленский стремится к скорейшему присоединению государства к Европейскому союзу (ЕС), где страны-участницы также могут рассчитывать на взаимную поддержку.

«В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено», — говорится в материале.

По данным издания, вместо конкретных обязательств по поставкам оружия на конференции звучали только высокомерные высказывания и анализ без четких указаний по дальнейшим действиям.

Ранее стало известно, что США выделили только треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Сообщается, что в 2026 году США передали Украине рекордно низкий объем военной помощи с начала кризиса.