20:26, 16 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о продаже священником бойцам ВСУ гумпомощи для мирных граждан

РИА Новости: В Красноармейске капеллан продавал гумпомощь военным ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) капеллан Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавал украинским военным гуманитарную помощь, предназначенную мирных гражданам. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что это происходило в начале зимы 2024 года, когда Красноармейск находился под контролем ВСУ. По информации собеседника агентства, священник организовал поставку гумпомощи — нескольких десятков комплектов одежды с подогревом от европейского фонда.

«После доставки европейскими сотрудниками фонда гуманитарной помощи в Красноармейске и подготовки фото- и видеоотчетов, священник осуществил продажу изделий военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ВСУ», — уточнил представитель силовых структур.

