В Красноармейске (украинское название — Покровск) капеллан Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавал украинским военным гуманитарную помощь, предназначенную мирных гражданам. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
Уточняется, что это происходило в начале зимы 2024 года, когда Красноармейск находился под контролем ВСУ. По информации собеседника агентства, священник организовал поставку гумпомощи — нескольких десятков комплектов одежды с подогревом от европейского фонда.
«После доставки европейскими сотрудниками фонда гуманитарной помощи в Красноармейске и подготовки фото- и видеоотчетов, священник осуществил продажу изделий военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ВСУ», — уточнил представитель силовых структур.