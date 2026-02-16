Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:08, 16 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

«Страна.ua»: Команду задержать экс-министра энергетики Галущенко могли дать США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Команду задержать бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко могли дать в США. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«[По одной из версий] команду дали американцы в рамках политики принуждения [украинского лидера Владимира] Зеленского к принятию согласованных [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения (включая вывод украинских войск из Донбасса)», — говорится в публикации.

Отмечается, что сторонники данной версии обращают внимание на время задержания Галущенко. Так, экс-министр энергетики Украины был арестован после заявлений Зеленского о непринятии Киевом идеи территориальных уступок.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok