Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

«Страна.ua»: Команду задержать экс-министра энергетики Галущенко могли дать США

Команду задержать бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко могли дать в США. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«[По одной из версий] команду дали американцы в рамках политики принуждения [украинского лидера Владимира] Зеленского к принятию согласованных [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения (включая вывод украинских войск из Донбасса)», — говорится в публикации.

Отмечается, что сторонники данной версии обращают внимание на время задержания Галущенко. Так, экс-министр энергетики Украины был арестован после заявлений Зеленского о непринятии Киевом идеи территориальных уступок.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.