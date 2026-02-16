Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

Бывший СССР
15:52, 16 февраля 2026

Стало известно об уничтожении элитного отряда Буданова в Харьковской области

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские бойцы в Харьковской области поразили личный состав Сил специальных операций (ССО) Украины, курируемых главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, военные элитного подразделения были обнаружены в районе населенного пункта Казачья Лопань. Российские бойцы нанесли удар по ним с помощью ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Дандыкин отметил, что спецназовцы обычно проводят диверсионно-разведывательные операции и выполняют специальные задания. Многие из них прошли обучение в Европе и США: за последние четыре года на Западе было подготовлено около 200 тысяч человек.

Несмотря на особое положение этих бойцов, многих из них из-за нехватки ресурсов начали бросать на передовую и использовать в качестве штурмовиков. Дандыкин добавил, что группу ССО в Харьковской области целенаправленно выслеживали.

«Сработала разведка, их отследили и накрыли», — прокомментировал эксперт.

Ранее стало известно, что спецподразделения Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины понесли потери при попытке контратаковать у Симоновки в Харьковской области.

