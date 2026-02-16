Стало известно условие вручения подозрения Зеленскому

«Страна.ua»: Зеленскому вручат подозрение, если он не пойдет навстречу США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручат подозрение (формальное утверждение правоохранительных органов на Украине о причастности лица к преступлению, знаменующее начало уголовного преследования — прим. «Ленты.ру»), если он не пойдет навстречу США в контексте урегулирования конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам журналистов, недавнее вручение подозрения экс-министру энергетики Герману Галущенко и его последующее задержание накануне переговоров России, Украины и США в Женеве может быть командой из Вашингтона в рамках принуждения Зеленского к условиям Анкориджа.

Издание пишет, что если украинский лидер не пойдет навстречу в рамках урегулирования, то следующими за Галущенко могут оказаться более близкие к нему люди — экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак и директор студии «Квартала-95» Сергей Шефир.

«А если и это не сработает, тогда, не исключено, удар будет нанесен уже непосредственно по Зеленскому. Тем более давно ходят слухи, что на записях, сделанных в квартире Миндича, есть и голос, похожий на голос президента [Украины]», — пишут украинское журналисты.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.