12:40, 16 февраля 2026Мир

Cамая быстрорастущая оборонная компания Европы откроет филиал на Украине

Немецкая компания STARK откроет центр по усовершенствованию БПЛА на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Немецкая военно-промышленная компания STARK откроет на территории Украины исследовательский центр по усовершенствованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Defence Network.

«STARK, самая быстрорастущая компания Европы в сфере военных технологий, наблюдает значительный рост спроса на свои беспилотные системы в различных военных измерениях», — отмечает издание.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности STARK объявила об открытии на Украине объекта площадью свыше двух тысяч квадратных метров, на котором будут работать более 200 специалистов. Отмечается, что европейские специалисты будут работать в сотрудничестве с украинскими оборонными компаниями.

STARK — немецкая военно-промышленная компания в сфере разработки БПЛА, барражирующих боеприпасов, а также внедрения искусственного интеллекта в военную сферу. Компания определяет свою миссию как «укрепление европейского суверенитета» и напрямую заявляет о поставках только в армии государств НАТО и их ближайших стран-партнеров.

Ранее Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине. Ключевым направлением работы британского бизнес-центра станет ускорение поставок военной техники, в частности, систем противовоздушной обороны и БПЛА.

