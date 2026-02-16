Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

15:51, 16 февраля 2026МирЭксклюзив

Тему украинского конфликта признали токсичной для Запада

Политолог Асафов: Тема Украины стала токсичной для Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Тема украинского конфликта стала токсичной для многих западных лидеров, по этой причине ей уделили так мало времени на Мюнхенской конференции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Украинская повестка стремительно набирает токсичность. Потому что вмешаться в нее можно, а повлиять нельзя — решения принимаются ограниченным числом акторов. И те, кто пытается выставлять какие-то гипотезы, концепции в итоге забирает на себя весь негатив мирового сообщества, поскольку совершенно непонятно, что еще тут можно обсуждать», — сказал Асафов.

Он объяснил, что позиции и Москвы, и Киева и Вашингтона сегодня понятны, и именно эти три стороны занимаются урегулированием конфликта. Хотя украинский кризис и является проблемой для европейской безопасности, лидеры стран ЕС, по словам политолога, не могут ничего предложить для его решения.

«Что они могут предложить? Покупать их оружие? Ну это выглядит слабо. Тем более, что лидеры действуют с оглядкой на мнение избирателей, потому должны быть осторожны. США тоже не так активно высказываются по Украине, потому что американские политики уже перестроились на тему осенних выборов: в вопросе урегулирования конфликта им нужен либо успех, либо ничего. Поэтому они тоже уводят украинскую повестку в тень», — подытожил политолог.

Ранее в немецком издании Tagesspiegel заявили, что Украина не получила желаемых для себя результатов на Мюнхенской конференции по безопасности. Там заметили, что теме конфликта уделили не так много времени.

