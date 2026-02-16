Трое мужчин отвезли девушку в отель на курорте Европы и два часа насиловали ее в номере

The Sun: Трех британцев обвинили в изнасиловании девушки в отеле Сплита

Трех британцев обвинили в изнасиловании девушки в отеле популярного курорта Европы — Сплита, Хорватия. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел 22 июля 2025 года, однако обвинения подозреваемым предъявили только в феврале 2026-го. Теперь 30-летнему Ами Арифи, 29-летнему Гежиму Джафа и 25-летнему Сохкибу Шакиби грозит до десяти лет тюрьмы.

По утверждению прокуратуры, британцы встретили 28-летнюю местную жительницу в прибрежном районе Сплита, отвезли ее в отель и два часа насиловали в номере. В обвинительном заключении утверждается, что Арифи оскорблял и унижал девушку, кусал за губы и трогал ее интимные части тела. Более того, мужчина периодически забирал ее мобильный телефон и требовал от нее секса с его друзьями.

В итоге пострадавшей удалось связаться со своим бывшим партнером, который сообщил полиции о ее местонахождении. Стражи правопорядка начали расследование и задержали одного из подозреваемых на месте. Остальных поймали чуть позже.

По данным издания, все трое провели около месяца в следственном изоляторе. Один из мужчин получил травму челюсти и был переведен в больницу для операции, после чего его вернули в тюрьму. Британцев освободили под залог в размере 26 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей) за каждого и с обязательством явиться в суд по повесткам.

