Уехавший в США комик посмеялся над изгнанием из России юмориста Сабурова

Комик Незлобин пошутил, что про него забыли из-за изгнания из России Сабурова

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, посмеялся над изгнанием из России казахстанского юмориста Нурлана Сабурова. На эту тему он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

Незлобин отметил, что о нем много говорили в сети после того, как вышло его интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). «Неделю я был на хайпе, пока *** Нурлана не выгнали. Все забыли обо мне!» — с иронией пожаловался комик.

Он также пошутил, что попросил Сабурова некоторое время не давать интервью Дудю. «Дай в Лиссабоне допродать четыре билета, там зал на 19 человек», — в шутку обратился к комику Незлобин.

Ранее сообщалось, что жена Сабурова впервые высказалась по поводу запрета комику въезжать в Россию. Она поблагодарила тех, кто поддержал их семью.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство.