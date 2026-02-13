Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:51, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Жена комика Сабурова опубликовала первый пост после его изгнания из России

Жена Сабурова поблагодарила хейтеров после запрета комику приезжать в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Диана Сабурова, жена популярного казахстанского юмориста Нурлана Сабурова, изгнанного из России на 50 лет, выложила первый пост после того, как стало известно, что ему запретили въезд в страну. Публикация доступна в Telegram.

Супруга юмориста поблагодарила пользователей, поддержавших ее семью. «Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо — прим. «Ленты.ру»), развлекайтесь! Как сказал мой друг: Не такие метели в *** летели» — добавила Сабурова.

Ранее была раскрыта судьба шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), которое ведет Сабуров. Уточнялось, что проект переедет в Казахстан. Кроме того, сообщалось, что Сабуров продолжил выступать на частных мероприятиях на родине.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.

