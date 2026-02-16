Реклама

В файлах по делу Эпштейна нашли украинские номера

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

В файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна нашли украинские номера, связанные с торговлей людьми. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Согласно расследованию, один из торговцев людьми, использовавший украинский телефонный номер, договорился о встрече с неназванной девушкой. Она не пришла на встречу, после чего получила с этого номера ряд оскорблений на иврите, а также фотографию изувеченной женщины. Предполагаемый торговец людьми пригрозил девушке, что ее ждет похожая судьба, если она не будет молчать о произошедшем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина упоминается в материалах по делу Эпштейна часто и в ужасном контексте — как полигон для различного рода экспериментов.

