17:50, 16 февраля 2026Авто

В Госдуме предложили ввести шестизначные штрафы за одну уловку при продаже автомобилей

Депутат ГД Панеш: Нужно ввести штрафы до 300 тысяч рублей за скрученный пробег
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Государственной Думе предложили ввести шестизначные штрафы за распространенную уловку продавцов при реализации подержанных автомобилей. Об этом «Газете.ру» рассказал автор инициативы, депутат Каплан Панеш.

Речь идет о намеренном изменении показаний одометра — прибора, показывающего пробег автомобиля. По словам парламентария, 90 процентов продаваемых на российском вторичном рынке машин имеют неверные данные о пробеге.

Депутат указал, что с помощью этого и ряда других ухищрений недобросовестные граждане создают у покупателя ложное представление об истории автомобиля с целью получения финансовой выгоды. Он отметил, что в первую очередь такие машины представляют опасность для новых владельцев.

Панеш предложил установить штраф в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за скручивание показаний одометра. При рецидиве он считает необходимым привлекать виновных к уголовной ответственности. В таком случае первое нарушение будет выступать в качестве преюдиционной нормы.

«Государство обязано защитить граждан от мошенников, превращающих покупку автомобиля в лотерею с риском для жизни и кошелька. Те, кто занимается чисткой истории и скручиванием пробега профессионально, в промышленных масштабах, должны отвечать по всей строгости закона, вплоть до лишения свободы», — заключил депутат.

В 2025 году в России кратно повысили штрафы за езду детей на электросамокатах. Размер штрафа увеличили втрое — с 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Исключение составила Москва — в столице за аналогичный проступок нарушителям придется заплатить 100 тысяч рублей.

