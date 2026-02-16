Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:59, 16 февраля 2026Бывший СССР

В Харьковской области заявили о статусе региона на переговорах по Украине

Ганчев: Харьковской ВГА неизвестно, обсуждают ли статус региона на переговорах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Харьков

Харьков . Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) неизвестно, обсуждают ли представители Москвы, Киева и Вашингтона на переговорах по Украине статус области. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что переговоры проходят без участия российских властей Харьковской области, о результатах их также никто не информирует. Ганчев отметил, что в настоящее время статус региона пока не определен.

«С одной стороны, мы на территории не признаем украинскую власть. С другой стороны, Харьковская область пока еще не является территорией РФ. Поэтому здесь, конечно, политические все решения, которые будут приниматься, мы узнаем позже», — резюмировал глава российской ВГА.

Ганчев также сообщил, что вопросом о вхождении Харьковской области в состав России задаются и жители региона. Он рассказал, что его спрашивают о проведении соответствующего референдума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok