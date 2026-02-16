В Харьковской области заявили о статусе региона на переговорах по Украине

Ганчев: Харьковской ВГА неизвестно, обсуждают ли статус региона на переговорах

Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) неизвестно, обсуждают ли представители Москвы, Киева и Вашингтона на переговорах по Украине статус области. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что переговоры проходят без участия российских властей Харьковской области, о результатах их также никто не информирует. Ганчев отметил, что в настоящее время статус региона пока не определен.

«С одной стороны, мы на территории не признаем украинскую власть. С другой стороны, Харьковская область пока еще не является территорией РФ. Поэтому здесь, конечно, политические все решения, которые будут приниматься, мы узнаем позже», — резюмировал глава российской ВГА.

Ганчев также сообщил, что вопросом о вхождении Харьковской области в состав России задаются и жители региона. Он рассказал, что его спрашивают о проведении соответствующего референдума.