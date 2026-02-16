Глава ВГА Ганчев: Жители Харьковской области интересуются вхождением в состав РФ

Жители Харьковской области задают вопросы о возможности вхождения региона в состав России и проведения референдума по этому вопросу. Об этом глава Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит ТАСС.

«Мы, конечно же, учитываем вопросы и пожелания людей. Я всегда отвечаю на такой вопрос (о проведении референдума — прим. «Ленты.ру»), что все будет зависеть от жителей Харьковской области. Это их политическая воля», — отметил руководитель ВГА.

По словам Ганчева, как только жители Харьковской области выскажут свое мнение, оно будет передано высшему российскому руководству.

13 февраля американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу допустил, что Украина до окончания конфликта может потерять два крупных города — Харьков и Одессу.