Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:55, 16 февраля 2026Путешествия

В Италии обрушилась известная «Арка влюбленных» в ночь на День святого Валентина

Утес «Арка влюбленных» на побережье итальянской Апулии обрушился из-за непогоды
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Известная природная достопримечательность итальянской области Апулия — утес «Арка влюбленных» в районе городка Мелендуньо, который привлекал множество туристов, обрушился в ночь на 14 февраля из-за непогоды. Об этом сообщили на официальном сайте региона.

В правительстве отметили, что в регионе идет серьезное изменение климата, которое влияет на хрупкость и постоянную эволюцию береговых линий.

«Изменение климата и усиление погодных явлений ускоряют природные процессы, которые в прошлом занимали столетия, если не больше: это требует все большей ответственности со стороны учреждений, постоянного мониторинга, предотвращения и планирования», — добавил Раффаэле Пьемонтезе, советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия, отвечающий за государственную собственность.

Пьемонтезе отметил, что регион Апулия продолжит сотрудничать с прибрежными муниципалитетами, чтобы выявить наиболее уязвимые места и защитить ландшафт от разрушений, также спланировать меры для безопасности граждан и развития туризма.

«Защита наших берегов означает защиту общин, экономики и ландшафтов, которые представляют Апулию миру, понимая, что проблема изменения климата является неотложной и порой драматичной», — заключил Пьемонтезе.

Ранее стало известно о том, что на Филиппинах пробудился вулкан Майон, пеплом засыпало множество населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Windows нашли скрытый инструмент

    Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    На Западе разоблачили заговор против России

    В Италии обрушилась известная «Арка влюбленных» в ночь на День святого Валентина

    Сборная США по хоккею разгромила немцев на Олимпиаде

    В США заявили о распаде Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok