В Италии обрушилась известная «Арка влюбленных» в ночь на День святого Валентина

Утес «Арка влюбленных» на побережье итальянской Апулии обрушился из-за непогоды

Известная природная достопримечательность итальянской области Апулия — утес «Арка влюбленных» в районе городка Мелендуньо, который привлекал множество туристов, обрушился в ночь на 14 февраля из-за непогоды. Об этом сообщили на официальном сайте региона.

В правительстве отметили, что в регионе идет серьезное изменение климата, которое влияет на хрупкость и постоянную эволюцию береговых линий.

«Изменение климата и усиление погодных явлений ускоряют природные процессы, которые в прошлом занимали столетия, если не больше: это требует все большей ответственности со стороны учреждений, постоянного мониторинга, предотвращения и планирования», — добавил Раффаэле Пьемонтезе, советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия, отвечающий за государственную собственность.

Пьемонтезе отметил, что регион Апулия продолжит сотрудничать с прибрежными муниципалитетами, чтобы выявить наиболее уязвимые места и защитить ландшафт от разрушений, также спланировать меры для безопасности граждан и развития туризма.

«Защита наших берегов означает защиту общин, экономики и ландшафтов, которые представляют Апулию миру, понимая, что проблема изменения климата является неотложной и порой драматичной», — заключил Пьемонтезе.

Ранее стало известно о том, что на Филиппинах пробудился вулкан Майон, пеплом засыпало множество населенных пунктов.