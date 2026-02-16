В Киргизии поставили точку в вопросе нового госпереворота

Президент Жапаров: В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота

В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров после серии увольнений нескольких министров, передает РИА Новости.

«Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить», — отметил глава государства.

Жапаров также указал, что страной необходимо «управлять головой, а не силой», сославшись на провалы предыдущих президентов.

Ранее заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил в беседе с «Лентой.ру», что отправив в отставку главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, Жапаров сыграл на опережение и предотвратил внутренний раскол в стране. 10 февраля президент отправил в отставку Ташиева. Он объяснил свое решение укреплением единства.