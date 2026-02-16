Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 16 февраля 2026Бывший СССР

В Киргизии поставили точку в вопросе нового госпереворота

Президент Жапаров: В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров после серии увольнений нескольких министров, передает РИА Новости.

«Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить», — отметил глава государства.

Жапаров также указал, что страной необходимо «управлять головой, а не силой», сославшись на провалы предыдущих президентов.

Ранее заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил в беседе с «Лентой.ру», что отправив в отставку главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, Жапаров сыграл на опережение и предотвратил внутренний раскол в стране. 10 февраля президент отправил в отставку Ташиева. Он объяснил свое решение укреплением единства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok