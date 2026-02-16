В Кремле рассказали о взаимодействии Путина с переговорщиками по Украине

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками по Украине. О таком взаимодействии главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заверил, что Путин дал делегации РФ четкие инструкции перед вылетом в Женеву.

До этого Песков подчеркнул, что состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят. На встрече будут присутствовать помощник президента РФ Владимир Мединский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и другие официальные лица.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Подчеркивается, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит Мединский.

До этого власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет российской делегации в Женеву.