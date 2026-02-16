В морозильной камере супермаркета в США обнаружили замерзшую насмерть нагую туристку

Туристка замерзла насмерть в морозильной камере магазина Dollar Tree в США

Нагую туристку из Никарагуа обнаружили замерзшей насмерть в морозильной камере супермаркета в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

32-летнюю мать двоих детей Хелен Массиелл Гарай Санчес нашел сотрудник магазина Dollar Tree на складе в Майами еще в декабре 2025 года, однако подробности по делу появились недавно. Во время расследования выяснилось, что на момент смерти женщина находилось в состоянии алкогольного опьянения. Офицеры также подтвердили, что дверца холодильника не была заблокирована и имела аварийный механизм открывания, который бы повзолил женщине самостоятельно выбраться.

На данный момент установлено, что Санчес ходила по магазину одна, прежде чем оказалась в зоне для персонала. Однако до сих пор неизвестно, попала ли путешественница в камеру случайно или по собственной воле. В итоге она скончалась из-за переохлаждения, ее смерть полиция не считает насильственной.

Семья латиноамериканки подала иск на 50 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей) против сети дисконтных супермаркетов и управляющего торговой точкой. Близкие пострадавшей утверждают, что магазин не обеспечил должную защиту покупателей от рисков причинения вреда.

