Путешествия
07:32, 16 февраля 2026Путешествия

В морозильной камере супермаркета в США обнаружили замерзшую насмерть нагую туристку

Туристка замерзла насмерть в морозильной камере магазина Dollar Tree в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

Нагую туристку из Никарагуа обнаружили замерзшей насмерть в морозильной камере супермаркета в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

32-летнюю мать двоих детей Хелен Массиелл Гарай Санчес нашел сотрудник магазина Dollar Tree на складе в Майами еще в декабре 2025 года, однако подробности по делу появились недавно. Во время расследования выяснилось, что на момент смерти женщина находилось в состоянии алкогольного опьянения. Офицеры также подтвердили, что дверца холодильника не была заблокирована и имела аварийный механизм открывания, который бы повзолил женщине самостоятельно выбраться.

На данный момент установлено, что Санчес ходила по магазину одна, прежде чем оказалась в зоне для персонала. Однако до сих пор неизвестно, попала ли путешественница в камеру случайно или по собственной воле. В итоге она скончалась из-за переохлаждения, ее смерть полиция не считает насильственной.

Семья латиноамериканки подала иск на 50 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей) против сети дисконтных супермаркетов и управляющего торговой точкой. Близкие пострадавшей утверждают, что магазин не обеспечил должную защиту покупателей от рисков причинения вреда.

Ранее два туриста нашли по кровавому следу раненую женщину на пешей тропе. Пострадавшей оказалась опытная альпинистка.

    Обсудить
