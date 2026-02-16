В отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео с россиянами

В отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео с российскими туристами, а потом продавать эти ролики в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, веб-трансляции интимного характера из гостиничных номеров набирают популярность в Поднебесной. Для их записи злоумышленники заранее заезжают в отели и размещают в укромных местах с видом на кровать небольшие устройства.

Как пишет Telegram-канал, порновидео с участием девушек славянской внешности ценятся больше всего. На такие ролики ставят пометку russians, что гарантирует повышенное внимание. Их стоимость варьируется от 650 до 1,1 тысячи рублей за ежемесячную подписку. Кроме того, можно купить годовые абонементы за 3 тысячи рублей.

Ранее житель Гонконга, остановившийся в гостиничном номере в китайском городе Шэньчжэнь со скрытой камерой, ненамеренно стал героем шпионского порно. Он случайно обнаружил на видео себя и свою девушку, когда просматривал порноканал в Telegram.

