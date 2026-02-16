Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 16 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили внедрить биометрию при доставке энергетиков

Союзнапитки: Нужно ввести проверку возраста биометрией при покупке энергетиков
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Для предотвращения доступа несовершеннолетних к энергетическим напиткам нужно активнее внедрять технологии идентификации и аутентификации с помощью биометрических данных в дистанционной торговле. Инициатива была направлена Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и Национальной ассоциация производителей и продавцов энергетических напитков вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Отсутствие эффективных технологичных инструментов определения возраста приводит к нарушению действующих законодательных требований относительно возрастных ограничений при реализации отдельных категорий товаров», – говорится в документах.

Авторы инициативы предлагают установить обязанность продавцов безалкогольных тонизирующих напитков при дистанционной продаже подтверждать совершеннолетие покупателя с помощью идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Отмечается, что предложенная мера позволит надежно ограничить доступ несовершеннолетних к товарам с возрастным цензом.

В Центре биометрических технологий пояснили, что сервис подтверждения возраста, ограничивающий доступ несовершеннолетних к товарам 18+, уже запущен. Также уточняется, что пилотном режиме он доступен при онлайн-доставке на территории Москвы, а также применяется в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания.

Ранее в России предложили ввести дополнительные меры поддержки работающим родителям школьников в виде трех оплачиваемых выходных дней для посещения детских мероприятий. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым главе Минтруда Антону Котякову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

    Названа главная причина осторожного подхода ЦБ в вопросе ключевой ставки

    Экс-советник Пентагона заявил о планах Макрона посетить Москву

    Парень стал посмешищем на весь интернет после ночи с незнакомкой

    Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить»

    Названы снижающие риск рака продукты

    Посол раскрыл отношение финнов к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok