В России предложили внедрить биометрию при доставке энергетиков

Союзнапитки: Нужно ввести проверку возраста биометрией при покупке энергетиков

Для предотвращения доступа несовершеннолетних к энергетическим напиткам нужно активнее внедрять технологии идентификации и аутентификации с помощью биометрических данных в дистанционной торговле. Инициатива была направлена Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и Национальной ассоциация производителей и продавцов энергетических напитков вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Отсутствие эффективных технологичных инструментов определения возраста приводит к нарушению действующих законодательных требований относительно возрастных ограничений при реализации отдельных категорий товаров», – говорится в документах.

Авторы инициативы предлагают установить обязанность продавцов безалкогольных тонизирующих напитков при дистанционной продаже подтверждать совершеннолетие покупателя с помощью идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Отмечается, что предложенная мера позволит надежно ограничить доступ несовершеннолетних к товарам с возрастным цензом.

В Центре биометрических технологий пояснили, что сервис подтверждения возраста, ограничивающий доступ несовершеннолетних к товарам 18+, уже запущен. Также уточняется, что пилотном режиме он доступен при онлайн-доставке на территории Москвы, а также применяется в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания.

