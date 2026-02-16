В России упали ставки по шести видам вкладов

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на три месяца упала до 14,08 процента

В шести из 20 крупнейших банков России упала доходность по нескольким вкладам, после того как регулятор уменьшил ключевую ставку до 15,5 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Оказалось, что по данным на 16 февраля средняя ставка по вкладу на три месяца опустилась до 14,38 процента. Что касается вкладов на полгода, то ставка по ним достигла 14,08 процента.

Ставки по годовому вкладу составили 12,82 процента, по полуторагодовому — 11,43 процента, а по двухлетнему — 11,16 процента. Наибольшее снижение показала средняя ставка по депозитам на три года. Она опустилась до 10,47 процента.

По данным Центрального банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках дошла в I декаде февраля до 14,49 процента. В III декаде прошлого месяца данный показатель составлял 14,57 процента.