Россия
10:36, 16 февраля 2026Россия

В российском регионе в жилом доме взорвался газ

В Краснодарском крае в частном доме взорвался газ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

В Краснодарском крае в частном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

ЧП произошло в станице Крепостной Северского района. Несмотря на то, что возгорания не последовало, строение получило значительные повреждения. Это видно по приложенным к публикации снимкам.

Известно, что под завалами находится один человек. Еще трое жителей, находившихся в доме или поблизости во время взрыва, не пострадали. На месте работают сотрудники оперативных служб. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Твери в многоквартирном жилом доме взорвался газ. Жертвой стал один человек – он жил в одной из квартир.

