Аналитик Мартьянов: Правительство Украины находится в процессе роспуска

Правительство Украины находится в процессе роспуска, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов со ссылкой на источники в Киеве в беседе с Рэйчел Блевинс. Интервью доступно на YouTube.

По его словам, Украина распадется как государство. «Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска», — сказал он.

Мартьянов считает, чт в рамках начавшегося процесса распада некоторые страны Европы установят контроль над западными областями Украины, а Россия получит возможность интеграции черноморских земель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.